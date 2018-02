Merken Gemerkt

15.02.2018

Melexis erweitert Standorte in Frankreich und Bulgarien Investition

Melexis erweitert seine Präsenz in Europa und vergrößert die Einrichtungen in Sofia (Bulgarien) und Corbeil-Essonnes (Frankreich). Insgesamt sollen dafür in den kommenden fünf Jahren zirka 75 Mio. Euro in die beiden Standorte investiert werden. Außerdem wird die Anzahl der Mitarbeiter erhöht.

Melexis ist seit dem Jahr 2000 in Sofia präsent und plant, die Produktionsfläche dort zu verdoppeln sowie die F&E- und Lagereinrichtungen zu erweitern und zusätzliche 15.000 m² Fläche zu schaffen – zu den bestehenden 7500 m². Dafür wird Melexis in den nächsten fünf Jahren insgesamt rund 75 Mio. Euro investieren, 17 Mio. Euro davon noch in diesem Jahr. Das Unternehmen erwartet, dass die Mitarbeiterzahl bis Ende 2018 von 425 auf rund 575 anwachsen wird, weitere 160 Mitarbeiter sollen bis Ende 2022 hinzukommen.

Parallel investiert Melexis in eine neue Wafer-Probing-Anlage in Corbeil-Essonnes, Frankreich. Diese Einrichtung wird einen wesentlichen Teil der Lieferkette bilden. Melexis plant eine Investition von 60 Mio. Euro in Produktionsanlagen über einen Zeitraum von fünf Jahren. Anfänglich werden dort rund 30 neue Mitarbeiter eingestellt. Die Einrichtung wird im zweiten Quartal dieses Jahres ihren Betrieb aufnehmen.

Melexis bietet Sensoren, Treiber-ICs, und Funk-ICs für den Automotive-Bereich, die Home-Automation sowie industrielle und medizintechnische Anwendungen an. Dazu gehören Magnetsensoren, MEMS-Sensoren (Druck, TPMS/Reifendruck, Infrarot), Sensorschnittstellen-ICs, optoelektronische Einpunkt- und lineare Array-Sensoren sowie ToF-Sensoren (Time of Flight). Das Angebot an Treiber-ICs deckt DC- und BLDC-Motor-Controller, LED- und FET-Treiber ab. Die Bausteine tauschen Daten verdrahtet (z.B. LIN, SENT) oder drahtlos (RKE, RFID) aus.

Melexis mit Sitz in Belgien beschäftigt über 1400 Mitarbeiter an 19 Standorten weltweit. © Melexis

