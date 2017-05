Merken Gemerkt

15.05.2017

Meilhaus: 23. Hightech auf dem Münchner Olympiaturm

Am 5. und 6 Juli 2017 treffen sich Messtechnik-Anwender, Distributoren und Hersteller auf dem Olympiaturm in München. Bereits zum 23-ten Mal lädt der Veranstalter Meilhaus Electronic ein zur Fachveranstaltung „Hightech auf dem Olympiaturm“.

Die Teilnahme ist für die Besucher kostenfrei, eine Voranmeldung ist jedoch erforderlich, da die Besucherzahl begrenzt ist. Meilhaus Electronic präsentiert über 30 ausstellende oder durch Aussteller repräsentierte Firmen, darunter Bürklin Elektronik, GMC-I Messtechnik Gossen Metrawatt, Keysight Technologies, Kniel System-Electronic, MCD Elektronik, Pickering Interfaces, Pico Technology, PLUG-IN Electronic und Rigol. Die Veranstaltung verbindet Technologie-Vorträge, Branchentreff, Networking und einen Ausstellungsbereich mit Produkt-Neuheiten im einzigartigen Ambiente des Münchner Olympiaturms.



An beiden Tagen finden wechselnde Fachvorträge statt zu technisch interessanten Grundlagen, Produktvorstellungen und mit vielen Praxis-Tipps. Jeder Fachbesucher und Zuhörer der Technologie-Vorträge erhält ein ME-Olympiaturm Diplom als Zertifikat für die Teilnahme. Im Fokus des Events stehen Produktneuheiten, Trends und neue Technologien in der Mess- und Steuertechnik, Automation, Test und Prüftechnik, Automotive, im Bereich Embedded-PC, Stromversorgungen, IoT/IIoT, Industrie 4.0 und vieles mehr. Der Ausstellungsbereich lädt zum intensiven Fachgespräch und Sammeln neuer Ideen und Lösungen ein. Hoch über den Dächern Münchens verspricht die Veranstaltung einen außergewöhnlichen und informativen Messe-Tag ohne die auf Großmessen sonst so häufige Hektik, dafür mit viel Zeit für persönliche Gespräche und ausführliche Informationen von ausgesuchten Ausstellern.



Die Fachvorträge befassen sich 2017 unter anderem mit den Themen Stromversorgung und deren Effizienz, Diagnose von Schaltsystemen, neue Entwicklungen im Bereich der Oszilloskope, Hochvolt-Sicherheit bei Hybrid- und Elektro-Fahrzeugen, Batterie-Tests im Bereich IoT, Qualitätserlebnis Automobil, Datenerfassung unter LabVIEW, Testlösungen für EMV-Pre- Compliance-Test und mehr.

Mehr zu Programm und Anmeldung