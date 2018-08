Merken Gemerkt

03.08.2018

me Convention vom 4. bis 6. September 2018 in Stockholm Veranstaltung

Die zweite me Convention – eine Kooperation von Mercedes-Benz und South by Southwest® (SXSW) - findet vom 4. bis 6. September 2018 in Stockholm statt. Auf der Veranstaltung sprechen über 100 Vortragende aus mehr als 20 Nationen. Der Event will eine offene Plattform für kreative Menschen aus verschiedenen Bereichen mit Fokus auf Dialog, Interaktion, Vernetzung und Unterhaltung sein.

© Mercedes-Benz/SXSW

Die Konferenz findet am 5. und 6. September in festivalähnlicher Atmosphäre in der Eventlocation Nacka Strandsmässan im Süden Stockholms statt. Die Teilnehmer erwarten dort ganztägig Keynotes, Solo Talks, Panels, Workshops und individuelle Mentor Sessions auf den zwei Forum Stages, der Insight Stage, der Cinema Stage, dem Creators’ Spot und dem Makers’ Lab. Der Festivalcharakter setzt sich auch bei den Abendevents mit einem von SXSW kuratierten Filmprogramm sowie Konzerten und Partys in Locations wie dem Fotografiska Museet und dem Södra Teatern fort. Es sind diverse Begleitprogramme geplant.

Tickets für die me Convention sind für 379 Euro erhältlich, für Studenten gelten Ermäßigungen. Die me Convention tritt mit dem Claim #createthenew auf.

