16.09.2020

Matthias Stumpf ist neuer Vertriebschef bei OpenSynergy Personalie

Matthias Stumpf ist seit 1. September 2020 Vicepresident Sales bei OpenSynergy. Stumpf bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung aus den Bereichen Vertrieb und Marketing in die strategische Ausrichtung von OpenSynergy auf dem Automobilmarkt ein.

Matthias Stumpf ist neuer Vertriebschef bei OpenSynergy. (© OpenSynergy)

Bislang hatte er eine leitende Position bei einem führenden Anbieter von Echtzeitbetriebssystemen (RTOS) und davor verschiedene Führungspositionen im Vertrieb und im Marketing bei mehreren Unternehmen, die Embedded-Software für die Automobilindustrie anbieten.

Mathias Stumpf: „Ich freue mich auf die neue Herausforderung, den bisherigen Erfolg von OpenSynergy mit seinen Kunden und strategischen Partnern zu nutzen und diesen durch die Entwicklung und Sicherung des Erfolgs unserer Kunden vorzuantreiben."

Regis Adjamah, CEO von OpenSynergy, freut sich sehr auf die Zusammenarbeit mit Matthias Stumpf: „Wir sind froh, Matthias als Mitglied des OpenSynergy-Managements willkommen zu heißen. Matthias kennt unseren Markt und unsere Kunden sehr gut und hat seit Jahrzehnten so viel an Glaubwürdigkeit in dieser Branche gewonnen. Wir freuen uns darauf, unser Wachstum gemeinsam auszubauen und unsere Position als führender Technologieanbieter in dieser Branche zu behaupten.“