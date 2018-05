Merken Gemerkt

Merken

03.05.2018

MATLAB EXPO am 26. Juni 2018 in München Konferenz

Im Rahmen des weltweiten MATLAB EXPO Programms von MathWorks findet am 26. Juni die sechste MATLAB EXPO 2018 Deutschland in München statt. Dieses Jahr steht die Themenbereiche künstliche Intelligenz, Deep Learning, Zeitreihen-Vorhersagen oder Predictive Maintenance im Fokus. Das Programm umfasst weiterhin Themen wie Internet of Things, virtuelle Inbetriebnahmen oder digitale Zwillinge.

© MathWorks

Mit 37 Vorträgen in vier parallelen Tracks erwartet die Teilnehmer ein Konferenzprogramm mit Sessions zu den Themen Bild- und Signalverarbeitung, Systemverifikation und funktionale Sicherheit oder Simulation von Maschinen und Anlagen. Hier stellen Vertreter aus Forschung und Industrie - wie etwa Krones, DKFZ Deutsches Krebsforschungszentrum, KPMG, die TU Dresden, die TU München oder das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt - Beispiele und Anwendungen vor und berichten über den Einsatz von MATLAB und Simulink.

Auf der begleitenden Fachausstellung mit mehr als 20 Demo-Points von MathWorks und Partnern wie ARM, Cadence, Siemens oder Speedgoat bietet sich Experten, Ingenieuren, Managern und Forschern die Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch und Networking. Projekte aus dem akademischen Umfeld werden in einer eigenen Poster-Ausstellung präsentiert.

Veranstaltungsort ist das INFINITY Hotel & Conference Resort Munich in München-Unterschleissheim. Die Konferenz ist kostenfrei, eine Registrierung ist erforderlich.

Informationen und Anmeldung