15.01.2020

Mangement-Ernennungen bei Lynx Personalie

Lynx Software Technologies hat Ian Ferguson zum Vice President of Marketing and Strategic Alliances ernannt und Pavan Singh als Vice President of Product Management vorgestellt.

Das Bild zeigt links Ian Ferguson und rechts Pavan Singh © Lynx Software Technologies

Ian Ferguson war mehr als ein Jahrzehnt bei Arm in Positionen wie VP Ecosystem Development, IoT Services Group; VP of Worldwide Marketing and Strategic Alliances und VP of Segment Marketing tätig. Weitere Erfahrung im technischen Marketing sammelte er in früheren Jahren bei Arduino, Linaro, IDT und Motorola Semiconductor (jetzt NXP).

Pavan Singh kam von Wind River zu Lynx und arbeitete früher in der IoT Solutions Group von Cisco Systems. Das Lynx-Leitungsteam agiert unter der Führung von Gurjot Singh.

Ian Ferguson kommentiert: “Lynx entwickelt robuste, sicherheitskritische, hochverfügbare Softwaretechnologien für die Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie seit dreißig Jahren. Die typischen Merkmale unseres Produktportfolios passen zunehmend zu einem Spektrum an Industrie-, Automotive und kritischen IT-Infrastrukturen, deren teilnehmende Unternehmen bestrebt sind, autonome Systeme zu entwickeln, zu zertifizieren und einzusetzen, die betriebs- und angriffssicher und vertrauenswürdig sind.”

