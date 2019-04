Merken Gemerkt

11.04.2019

Management-Wechsel bei Magna Steyr in Graz Personalie

Bei Magna Steyr in Graz hat am 1. April 2019 Frank Klein die Funktion als President Complete Vehicle Manufacturing & Engineering übernommen. Bis zum 1. Juli 2019 agiert er in dieser Position gemeinsam mit Karl-Friedrich Stracke. Anschließend wird Stracke nach über 40 Jahren in verschiedenen Positionen in der Automobilindustrie in den Ruhestand wechseln.

Frank Klein © Magna Steyr

Die gemeinsame Verantwortung bis zum 1. Juli diesen Jahres werden Frank Klein und Karl Stracke nutzen, um gemeinsam einen fließenden Übergang sicherzustellen. Klein blickt auf eine 27-jährige Berufserfahrung in diversen Positionen bei Daimler zurück. Von 2010 bis 2014 war er Geschäftsführer der Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. in Kecskemét, Ungarn und hat dort gemeinsam mit seinem Team die Mercedes-Benz Kompaktwagenfabrik aufgebaut. Seit 2014 leitete er den Bereich Mercedes-Benz Vans Operations.

Stracke war von 1979 bis 2013 in führenden Positionen bei Opel und General Motors tätig. Von April 2011 verantwortete er als Vorstandsvorsitzender der Adam Opel AG und ab Januar 2012 als President General Motors Europe das Geschäft des amerikanischen Autoherstellers in Europa. Nach seinem Wechsel zu Magna 2013 leitete er den Bereich „Complete Vehicle Manufacturing & Engineering“.

