11.09.2020

Mahle fördert Talente und Unternehmergeist Gemeinsames Zuhause für Corporate Startups und Ideen-Incubator

Mahle eröffnet in Stuttgart einen Startup Space für seine Corporate Startups und Teams, die neue Geschäftsideen im Ideen-Incubator entwickeln. Mit dem Incubator, aus dem erfolgsversprechende Geschäftsideen in eigene Startups übergehen, bietet Mahle Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sich weiterzuentwickeln, unternehmerisch zu handeln und neue Wege des Arbeitens zu erproben.

© Mahle

Seit 2017 ist der Incubator ein konzernweites festes Programm zur Entwicklung neuer Geschäftsideen und wichtiger Teil der Innovationsstrategie des Technologie-Konzerns Mahle. Der Startup Space wird Arbeitsplatz der bereits am Markt etablierten Startups chargeBIG und Com4Kids. Weitere Teams sollen im Herbst nach erfolgreichem Abschluss ihrer Incubation-Phase folgen.

„Unsere Incubator-Aktivitäten sind ein wesentliches Element unserer Innovationsstrategie“, sagt Dr. Jörg Stratmann, CEO und Vorsitzender der Mahle Konzern-Geschäftsführung. „Wir investieren konsequent in die Entwicklung neuer Geschäftsideen, um die Transformation aktiv zu gestalten und Mahle erfolgreich für die Zukunft aufzustellen. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Förderung von Talenten und Unternehmergeist in der Belegschaft.“

Schnelle Erprobung neuer Geschäftsideen

„Zusätzlich zur klassischen Produktinnovation haben wir uns über den Incubator mit Geschäftsmodell-Innovationen einen neuen Weg eröffnet, um das Produkt- und Leistungsspektrum des Konzerns zu diversifizieren“, sagt Jochen Adelmann, Leiter Unternehmensplanung und verantwortlich für das Thema Incubator bei Mahle. „Mit dem Incubator können wir Produktideen schnell, flexibel und kostengünstig direkt am Markt testen. In unserem neuen Startup Space bringen wir jetzt alle kreativen Köpfe des Programms zusammen. Darüber hinaus fungiert der Startup Space als Versuchslabor, um agile Methoden und neue Formen der Zusammenarbeit bei Mahle zu fördern.“

Die neuen Räumlichkeiten befinden sich in der Mahle Konzernzentrale in Stuttgart / Bad Cannstatt. Das offene Bürokonzept mit Meeting- und kreativen Rückzugsbereichen ermöglicht es den Teams, sich enger auszutauschen und voneinander zu lernen.

Effizientes Laden von E-Fahrzeugen

chargeBIG ist eines der beiden Startups, das aus dem ersten Mahle Incubator von 2017 hervorgegangen ist. Das Startup hat eine skalierbare intelligente Ladelösung für Elektro-Fahrzeuge von Tages- und Langzeitparkern entwickelt, die mit geringstmöglichem Kostenaufwand möglichst viele Parkplätze gleichzeitig elektrifiziert. 20 bis 100 oder mehr Fahrzeuge können an einem Standort gleichzeitig geladen werden. Durch intelligente Nutzung der vorhandenen Energieinfrastruktur bleibt der Investitions- und Installationsaufwand gering. chargeBig ist damit die ideale Lösung für Flottenbetreiber, Bürogebäude und großen Wohnanlagen. Damit leistet das Mahle Startup einen wichtigen Beitrag zur flächendeckenden Etablierung der Elektromobilität.

Klimakomfort für die Kleinsten

Com4Kids nutzt die langjährige Erfahrung von Mahle im Thermomanagement, um ein für Familien alltägliches Problem zu lösen: Viele Kinder schwitzen oder frieren in ihren Kindersitzen im Auto. Com4Kids hat eine intelligente Lösung für Babyschalen und Kindersitze entwickelt, mit der in jeder Jahreszeit für eine Wohlfühltemperatur gesorgt wird: Natürliche Kühlung durch Belüftung im Sommer und angenehme Wärme im Winter. Perspektivisch will das Startup auch Klimatisierungen für andere Anwendungen auf den Markt bringen.

Erfolgreiche Keimzelle für Corporate Startups

Seit dem Start des konzerneigenen Incubator-Programms im Jahr 2017 haben rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus mehr als 20 Ländern in Europa und in China teilgenommen und mehrere hundert Ideen erarbeitet. Ende 2020 sollen die erfolgreichen Teams des noch laufenden Incubator-Projekts auf europäischer Ebene ebenfalls den neuen Startup Space beziehen.