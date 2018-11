Merken Gemerkt

27.11.2018

MAHLE eröffnet Forschungs- und Entwicklungszentrum in Valencia Standorterweiterung

An seinem Standort in Valencia, Spanien hat MAHLE ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum eingeweiht. In diesem Kompetenzzentrum für Fahrzeugelektronik werden künftig rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Produkte und Lösungen für nachhaltige Mobilität entwickeln.

In Valencia werden künftig Leistungselektronik und Softwarelösungen für Produkte wie elektrische Antriebssysteme und Nebenaggregate, Lademanagementsysteme oder Heiz- und Kühlsysteme entwickelt. Ein weiterer Schwerpunkt wird die Validierung von Systemen nach Standards der Automobilindustrie sein.

Um die Elektrifizierung von Fahrzeugen voranzutreiben, bündelt MAHLE seine Aktivitäten rund um elektrische Antriebe, Aktuatoren und Nebenaggregate sowie Steuerungs- und Leistungselektronik in der Division Mechatronik. Diese Produkte kommen in Pkw, Nutzfahrzeugen oder Off-Highway-Fahrzeugen zum Einsatz.

MAHLE hat das Ziel, Individualmobilität klimafreundlicher und nachhaltiger zu gestalten. Dafür verfolgt das Unternehmen eine duale Strategie. Sie basiert einerseits auf der weiteren Optimierung des Verbrennungsmotors. Andererseits entwickelt MAHLE Lösungen für den breiten Einzug der Elektromobilität.

Wilhelm Emperhoff (5 v.l.), Mitglied der MAHLE Geschäftsführung und u.a. verantwortl. für die Division Mechatronik, hat im Beisein von Besuchern aus Politik, Wissenschaft das neue F&E Zentrum für Elektronik eröffnet. © MAHLE

