02.02.2018

MAHLE beruft neuen Vorsitzenden der Konzern-Geschäftsführung Personalie

Der deutsche Automobilzulieferer MAHLE bekommt zum 1. Februar mit Dr. Jörg Stratmann einen neuen CEO. Der bis dahin agierende CEO Wolf-Henning Scheider wechselt zu ZF Friedrichshafen. Da Stratmann bereits als Nachfolgeoption bei MAHLE vordefiniert war, konnte der Wechsel zügig erfolgen.

Dr. Jörg Stratmann © MAHLE

Dr. Stratmann ist seit 2008, von der Continental AG kommend, im MAHLE Konzern tätig. Bis dato war er zuständig für die Leitung der gesamten MAHLE Behr-Gruppe, den heutigen MAHLE Geschäftsbereich Thermomanagement, der inklusive weiterer Geschäftseinheiten mit seinen Produkten zuletzt über 45 Prozent des MAHLE Konzernumsatzes ausmachte.

In seine Fußstapfen tritt Bernd Eckl (50), der seit dem 1. April 2017 in der MAHLE Konzern-Geschäftsführung den Geschäftsbereich Motorsysteme und -komponenten mit einem Umsatzanteil des MAHLE Konzernumsatzes von rund 22 Prozent verantwortet. Eckl kam Anfang 2017 von Getrag zum Unternehmen. Zum Geschäftsführer des Geschäftsbereichs Motorsysteme und -komponenten ist Georg Dietz (54) bestellt worden. Seit 1989 ist er in verschiedenen Funktionen bei MAHLE tätig, u.a. von 2001 bis 2003 als Geschäftsführer Produktion bei der MAHLE Metal Leve S.A. in Brasilien, wo er für drei Produktionswerke verantwortlich war. Ab 2004 leitete er die Produktlinie Kolben in Südamerika und übernahm 2008 die globale Leitung der Produktlinie Ventiltriebsysteme. Seit 2009 leitet er die Europa-Organisation des Geschäftsbereichs Motorkomponenten und -systeme.

Zur beruflichen Laufbahn von Dr. Jörg Stratmann

Der 1969 in Münster geborene Jörg Stratmann studierte nach dem Abitur Wirtschaftsingenieurwesen mit Fachrichtung Maschinenbau an der Technischen Universität Berlin. Seine berufliche Laufbahn startete er bei Siemens Automobiltechnik in Regensburg im Bereichscontrolling. Nach seiner Promotion im Jahr 2000 folgten berufliche Stationen bei Siemens VDO in den USA, in Italien und Rumänien. Dort übernahm er die Geschäftsführung der Landesgesellschaft sowie die Leitung des Entwicklungszentrums und des Elektronikwerks.

2006 kehrte er als Geschäftszweigleiter für Motorsteuerungen für Benzinmotoren nach Regensburg zurück. Ein gutes Jahr später wurde Siemens VDO von der Continental AG übernommen – dort leitete er das Segment Powertrain Nutzfahrzeuge. 2008 wechselte er zum MAHLE Konzern nach Stuttgart. Als Mitglied der Konzernleitung verantwortete er zunächst die Produktlinie Flüssigkeitsmanagement-Systeme; ab Mai 2009 leitete er den Vertrieb und die Anwendungsentwicklung. Im Februar 2013 wurde er Mitglied der Geschäftsführung der MAHLE Behr-Gruppe, deren Vorsitz er im Juli 2013 übernahm. 2014 wurde er zudem in die MAHLE Konzern-Geschäftsführung berufen, wo er seither für den Geschäftsbereich Thermomanagement verantwortlich zeichnet.

