22.11.2019

Magna will Lichttechnikhersteller aus Tschechien übernehmen Akquisition

Magna will die Wipac Czech, einen Premium-Automobil-Lichttechnikhersteller mit Sitz in Ostrava in Tschechien, übernehmen. Die Transaktion wird nach Mitteilung des Unternehmens voraussichtlich in der Woche vom 25. November abgeschlossen.

Der LED-Frontscheinwerfer des Bentley Mulsanne wurde von Wipac Czech entwickelt. © Magna

Wipac Czech designt und entwickelt mit mehr als 40 Ingenieuren Automobil-Frontscheinwerfer, vor allem für europäische Premium- und Luxusmarken. Das Unternehmen beliefert Kunden wie Aston Martin, Bentley, Rolls Royce, McLaren, Lamborghini, Bugatti, Audi, Daimler, BMW und Porsche.

Mit der Akquisition von Olsa, einem Hersteller für Fahrzeug-Heckbeleuchtungstechnologie im Jahr 2018 und der jetzigen Übernahme der Wipac Czech verfügt Magna nun weltweit über elf Produktionsstätten und drei Entwicklungszentren für Lichttechnik.

