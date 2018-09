Merken Gemerkt

19.09.2018

Magna unterstützt Teilnehmer der ABB FIA Formel E Championship eMobility

Magna unterstützt das Formel-E-Team BMW i Andretti Motorsport als Premium-Partner. Die ABB FIA Formula E Championship ist eine Rennserie, die ausschließlich vollelektrische Rennfahrzeuge nutzt und in verschiedenen Städten ausgetragen wird.

© Magna

Das Engagement in der Formel E ist die erste Zusammenarbeit mit einem Motorsportteam in der 60 jährigen Firmengeschichte von Magna. Die Zusammenarbeit mit BMW i Andretti startet zum Formel-E-Debüt des iFE.18.

Die Formel E nutzt Magna als Plattform, um sich mit Start-ups, Kommunen, Universitäten und Verbrauchern in den Metropolen auszutauschen.

Die fünfte Saison der Formel E startet mit einem Rennen in Saudi-Arabien am 15. Dezember 2018 und endet im Juli 2019, unter anderem mit Stationen in Hongkong, Paris und New York City.

