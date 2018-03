Merken Gemerkt

21.03.2018

Magna und Lyft finanzieren und entwickeln selbstfahrende Systeme Kooperation

Magna und Lyft, Mitfahranbieter in Nordamerika, streben eine mehrjährige Partnerschaft an. Beide Unternehmen wollen gemeinsam selbstfahrende Systeme finanzieren, entwickeln und fertigen. Zudem investiert Magna 200 Millionen US-Dollar in Lyft. Die Gründung der Partnerschaft erfolgt vorbehaltlich der Prüfung durch die Regulierungsbehörden.

© Magna/Lyft

Die Partnerschaft ermöglicht Magna und Lyft die Entwicklung und Fertigung von skalierbaren selbstfahrenden Systemen. Bei den autonom fahrenden Fahrzeugen, welche von Lyft in den kommenden Jahren eingeführt werden sollen, hat Magna die Möglichkeit, diese Technologien global anzubieten.

Die Details der Partnerschaft beinhalten:

Lyft wird die gemeinsame Entwicklung des selbstfahrenden Systems leiten

Magna wird die Fertigung leiten und mit dem Lyft-Entwicklungsteam zusammenarbeiten. Dabei bringt das Unternehmen seine Expertise für Fahrzeugsysteme, Sicherheit , ADAS sowie seine Fertigungskapazitäten ein

Lyft und Magna werden gemeinsam geschaffenes geistiges Eigentum zusammen nutzen und Lyft-Daten zur Verbesserung der Systeme verwenden

Lyft wird Magnas Erfahrung für die Selbstfahrsysteme seiner Flotte nutzen

Die Technologie soll voraussichtlich in den nächsten Jahren marktreif sein und kann durch Magna in der gesamten Mobilitätsindustrie eingesetzt werden

