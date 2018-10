Merken Gemerkt

30.10.2018

Magna übernimmt Haptronik Übernahme

Magna hat einen Vertrag zum Erwerb von Haptronik unterzeichnet, einem Entwickler von Motion-Control-Software. Haptronik entwickelt Algorithmen, um die Kontrolle und das Gefühl bei der Nutzung mechatronischer Systeme zu verbessern.

© Magna

In modernen Fahrzeugen werden viele Funktionen mittels Technologien gesteuert, die auf Gestik und Tastsinn reagieren. Die so genannte Haptronik verbessert damit den Komfort für Fahrer und Beifahrer. Um diese Technologien für den Automobilmarkt weiterzuentwickeln, hat sich Haptronik auf Software zur Steuerung der Bewegung mechatronischer Produkte spezialisiert. Das in Dresden ansässige Unternehmen entwickelt Algorithmen, welche die Bewegungssteuerung und das "Touch and Feel" von mechatronisch gesteuerten Systemen wie Türen und Heckklappen verbessern.

Die Technologie unterstützt und differenziert das Produktangebot von Magna für Mechatronik-Systeme und soll das sogenannte „SmartAccess Power Door“-Erlebnis verbessern. Neben dem mühelosen, sanften Gefühl beim Öffnen und Schließen von Türen, ermöglicht die Software auch Funktionen wie Anti-Slam und virtuelle Türkontrolle. Vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen wird erwartet, dass das Geschäft im ersten Quartal 2019 abgeschlossen wird.

