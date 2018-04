Merken Gemerkt

26.04.2018

Magna kooperiert mit chinesischem Fahrzeug- und Automobilproduzenten eMobility

Die BAIC Group (Beijing Automotive Industry Holding Co., Ltd.) und Magna wollen gemeinsam eine intelligente elektrische Fahrzeugarchitektur für den chinesischen Markt entwickeln. Die Vereinbarung wurde von Xu Heyi, Chairman der BAIC Group, und Günther Apfalter, President Magna Europe & Magna Steyr, in Peking unterschrieben.

Günther Apfalter, President Magna Europe & Magna Steyr, und Xu Heyi, Chairman der BAIC Group (rechts), unterschreiben die Vereinbarung. © Magna

China ist mit rund 700.000 im Jahr 2017 verkauften Elektrofahrzeugen der zurzeit weltweit größte und führende Markt für Elektromobilität. Gestützt durch staatliche Subventionen und Vorgaben sollen bis 2020 rund fünf Millionen Elektrofahrzeuge auf chinesischen Straßen unterwegs sein.

Magna Steyr wurde nach eigener Angabe aufgrund seiner innovativen und kosteneffizienten Lösungen im Bereich Gesamtfahrzeugproduktion, seinen Engineering-Dienstleistungen sowie seiner Kompetenz für elektrische Fahrzeug-Architekturen und Leichtbautechnologien von BAIC als Partner gewählt.

