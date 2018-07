Merken Gemerkt

03.07.2018

Magna International Europe: Vice President Purchasing geht in Ruhestand Personalie

Bei Magna International Europe ist Klaus Iffland – zuletzt Vice President Purchasing - zum 1. Juli 2018 in den Ruhestand getreten. Der 62jährige Wirtschaftsingenieur verlässt das Unternehmen nach 16 Jahren, während der er in unterschiedlichen Führungsfunktionen tätig war.

Klaus Iffland © Magna International Europe

Iffland war zunächst Vorstand bei Magna Steyr Fahrzeugtechnik, später Präsident Intier Automotive Europe und Magna Closures, VP Purchasing Magna International Europe und VP Procurement & Supply Magna Steyr Fahrzeugtechnik. In seiner jüngsten Rolle war er als VP Global Purchasing Magna International Europe unter anderem für den Bereich Einkauf und Logistik verantwortlich. Seine Laufbahn in der Automobilindustrie startete Iffland bei Audi in Ingolstadt, wo er leitende Funktionen in den Bereichen Produktion, Entwicklung sowie Einkauf inne hatte und ab 1996 den Einkauf leitete.

Michael Druml © Magna International Europe

Die Nachfolge als Vice President übernimmt Michael Druml (58) zusätzlich zu seinen Aufgaben als Global Director Purchasing & Logistics Magna Steyr.

