- Magna erweitert Powertrain-Geschäft in der Slowakei

(v.l.n.r): Katarína Vaškovičová, TS General Manager, Magna; Ing. Richard Sulík, Minister of Economy of the Slovak Republic; Rastislav Trnka, Head of County - Kosice region; JUDr. Ing. Jozef Konkoly, Mayor of Kechnec, Vladimír Vikor, CEO Dynamik Holding and Gert Weixler, MFS Project Director Magna. (© Magna)