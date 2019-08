Merken Gemerkt

30.08.2019

Magna auf der IAA 2019 Messe

Auf der diesjährigen IAA zeigt Magna neue Lösungen zu den Schwerpunktthemen Autonomie, Elektrifizierung, intelligente Mobilität und Leichtbau. Die Internationale Automobilausstellung (IAA) 2019 in Frankfurt findet vom 12. September bis 22. September statt.

© Magna

Mithilfe von ADAS-Technologien unterstützt Magna autonome Systeme und ermöglicht Fahrer und Passagieren eine sicherere und bequemere Mobilität. Für die Elektrifizierung werden modulare und skalierbare elektrische Antriebssysteme vorgestellt. Das intelligente Mobilitätssitzkonzept von Magna ist ein Beispiel dafür, wie Fahrzeuge unterschiedlich genutzt und geteilt werden können, indem sie an unterschiedliche Bedürfnisse angepasst werden – von der Mitfahrgelegenheit über den Familienausflug bis hin zur Frachtauslieferung. Durch die Nutzung neuer Materialien will Magna helfen, Fahrzeuge leichter zu machen.

Zusätzlich zu Technologie-Exponaten am Stand D26 in Halle 8 konzentriert sich Magna während der IAA-Publikumstage auf die Suche nach neuen Talenten. Die aktuelle Kampagne „Engineer Your Way to a Job“ richtet sich an den Engineering-Nachwuchs.

