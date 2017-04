Merken Gemerkt

10.04.2017

Ludger Trockel ist neuer Leiter von TDK Europe

Die TDK Corporation hat mit Wirkung vom 1. April 2017 Ludger Trockel (53) zum Leiter (President) der TDK Europe GmbH ernannt. Trockel folgt damit Rudolf Strasser (64) nach, der am 31. März 2017 in den Ruhestand gegangen ist.

Ludger Trockel ist seit 1. April 2017 President der TDK Europe GmbH. © TDK Europe

Neben Trockel sind auch Andreas Keller (47) und Josef Vissing (53) Mitglieder der Leitung von TDK Europe. Keller, Senior Executive Vice President, ist als weiterer Geschäftsführer tätig und Vissing, Executive Vice President, ist stellvertretender Vertriebschef.

Der Diplom Elektrotechnik-Ingenieur Ludger Trockel kam 1990 zu TDK, war seitdem in einer ganzen Reihe von Positionen tätig und verfügt über umfangreiche Geschäftserfahrung. So hat Trockel unter anderem seit 1996 Sales Nordic geleitet, die zur damaligen TDK Electronics Europe Tochtergesellschaft gehörte. 2006 wurde er zum Vice President Automotive von TDK Electronics Europe ernannt. In dieser Funktion verantwortete er das Geschäft mit OEM- und Tier-1-Kunden. 2014 ging er nach Tokio, um als Deputy General Manager der Automotive Group der TDK Electronic Components Sales & Marketing Group tätig zu sein, eine Funktion, die er neben seinen neuen Aufgaben weiterhin wahrnimmt.