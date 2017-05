Merken Gemerkt

Merken

29.05.2017

Lösung für Parkplatz-Belegungsmanagement

Zur Erkennung der Verfügbarkeit von Stellplätzen vor Ladesäulen haben die beiden Lösungsanbieter ParkHere und has•to•be eine Kooperation in Kombination mit einer Vernetzung der Parkplatzsensoren von ParkHere sowie dem Ladestations-Management System be.ENERGISED geschlossen.

Durch die Kooperation bietet die be.ENERGISED Plattform nun eine native Unterstützung für die intelligenten Parkplatzsensoren von ParkHere und kombiniert diese Informationen in Echtzeit mit den Verfügbarkeitsdaten der Ladestationen. Die Verfügbarkeitsdaten können in Folge in mobilen Anwendungen oder Navigationssystemen dem Elektroautofahrer direkt angezeigt werden.

»Die ParkHere Parkplatzsensoren sind eine für mind. 25 Jahre wartungsfreie und zuverlässige Lösung, um auch existierende Parkflächen mit intelligenten Sensoren nachzurüsten und somit eine genaue Fahrzeugerkennung auf öffentlichen und halböffentlichen Parkflächen zu ermöglichen«, erläutert Clemens Techmer, Co-Gründer von ParkHere die Technologie des jungen Unternehmens, welches im Jahr 2015 gegründet wurde.



»Durch die Vernetzung der Parksensoren mit den bereits existierenden Systemlösungen von has.to.be verfügt die be.ENERGISED Software nun über ein standardisiertes Interface zur Integration von Verfügbarkeitsdaten zu Parkflächen und stellt damit für den Endkunden einen weiteren Service zur Verfügung, um Elektromobilität in Zukunft noch besser erlebbar zu machen«, freut sich Martin Klässner, CEO der has•to•be gmbh.

Screenshot. © has•to•be