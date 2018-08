Merken Gemerkt



29.08.2018

LiDAR-Start-up Blickfeld erhält weitere Finanzierung Investoren

Das Münchner LiDAR-Start-up Blickfeld hat seine Seed-Finanzierung auf 10 Millionen US-Dollar erweitert. Die Investoren Fluxunit – OSRAM Ventures, High-Tech Gründerfonds, Tengelmann Ventures und Unternehmertum Venture Capital Partners bekräftigen damit ihr Engagement. Die neuen Mittel werden für das erste Serienprodukt und die Verstärkung des Teams verwendet.

© Blickfeld

Blickfeld entwickelt und produziert LiDAR (Light Detection and Ranging)-Sensoren für die Umfelderfassung. Der vom Unternehmen Blickfeld entwickelte Solid-State-Sensor liefert hochauflösende, dreidimensionale Umgebungsdaten und findet unter anderem im autonomen Fahren, in der Robotik und im Internet of Things (IoT) Verwendung. Blickfelds patentierte Technologie ermöglicht, dass LiDAR-Hightechgeräte serientauglich werden.

Die Erhöhung der erst vor wenigen Monaten abgeschlossenen Seed-Finanzierungsrunde von 4,3 auf 10 Millionen US-Dollar soll das Wachstum der Firma weiter beschleunigen. Dazu Blickfeld-Mitgründer und CEO, Dr. Mathias Müller: „In den letzten Monaten haben wir sehr gute Fortschritte mit unserer LiDAR-Technologie erzielt. Die starke internationale Nachfrage bestätigt die Leistungsfähigkeit der Blickfeld-Lösung. Durch die Erweiterung unserer Seed-Finanzierung werden wir noch schneller unser erstes Serienprodukt auf den Markt bringen können.“

Blickfeld wurde 2017 in München gegründet und hat eine eigene LiDAR-Technologie entwickelt, die auf patentierten Silizium-MEMS-Spiegeln sowie auf handelsüblichen Komponenten basiert.

