18.09.2020

Lidar-Innovationen für das autonome Fahren schneller integrieren dSpace kooperiert mit Velodyne

dSpace unterstützt das Velodyne-Programm „Automated with Velodyne“. Ziel des Programms ist es, Lidar-Innovationen schnell in eine Reihe von Lösungen für das autonome Fahren zu integrieren

Durch die Teilnahme am Programm „Automated with Velodyne“ ist dSpace in der Lage, neue Lasersensoren von Velodyne frühzeitig und noch lange bevor sie auf den Markt kommen in Simulationslösungen nachzubilden und Simulationsmodelle für den Test und die Validierung zu entwickeln. Dazu stellt dSpace mit der „Sensor Simulation“ eine Simulationsumgebung bereit, mit der Kamera-, Lidar- und Radarsensoren entlang des gesamten Entwicklungsprozesses validiert werden können.

dSpace und Velodyne Lidar kooperieren, um die Entwicklung von Lidar-Technologien für das autonome Fahren zu beschleunigen. (© dSpace)

Die Simulationslösung generiert in Echtzeit Punktwolken, die Objekte abbilden. Mithilfe von Simulationsmodellen kann unter anderem die effektivste Positionierung eines Sensors am Fahrzeug (Sweet Spot) bestimmt werden. Darüber hinaus können in der Simulation die Grenzbereiche von Sensoren (Corner Cases) ermittelt werden. Durch die enge Kooperation beider Unternehmen kann Velodyne Sensormodelle von dSpace nahtlos für seine Entwicklungen übernehmen.

„Je eher im Entwicklungsprozess die Validierung der Sensortechnologie startet, desto schneller können unsere Kunden sichere Autos mit neuen Funktionen für das autonome Fahren auf die Straße bringen. Die Kooperation mit Velodyne leistet einen wesentlichen Beitrag dazu“, erklärte Caius Seiger, Product Manager Sensor Simulation bei dSpace.

