03.05.2019

LiDAR-Hersteller Cepton eröffnet Niederlassung in Großbritannien Büroeröffnung

Cepton Technologies, Anbieter von 3D-LiDAR-Lösungen für Automobil-, Industrie- und Mapping-Anwendungen, eröffnet ein neues Büro in Großbritannien. Die britische Niederlassung befindet sich im Innovations- und Technologiepark iHub in Derby und soll dazu beitragen, die LiDAR-Technologie in der EMEIA-Region zu vertreiben.

© Cepton

Das britische Team wird Kundenprogramme für den Einsatz von LiDAR-Sensoren in der Transport-, Verkehrsinfrastruktur- und Sicherheitsbranche unterstützen und dabei Anwender und Partner in Großbritannien und Kontinentaleuropa, dem Mittleren Osten, Indien und Afrika betreuen. Um das Geschäft zu unterstützen, wird das britische Cepton-Team im Laufe des nächsten Jahres rund ein Dutzend Experten und Ingenieure aus der Region einstellen.

Cepton Technologies ist ein Anbieter von 3D-Sensorlösungen, der LiDAR-Produkte für die Bereiche Automobil, Industrie, Mapping und Sicherheit liefert. Gegründet wurde Cepton im Jahr 2016.

