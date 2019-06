Merken Gemerkt

07.06.2019

Lichttechnologie für mehr Designfreiheit und Sicherheit Forschung und Entwicklung

Für mehr Designfreiheit bei der Entwicklung unkonventioneller Formen haben Fraunhofer-Forscher eine Lichttechnologie entwickelt, welche diverse Vorteile für Autofahrer und Automobilhersteller mitbringt. Präsentiert wird der Prototyp auf der Fachmesse LASER World of PHOTONICS vom 24.-27. Juni 2019 in München. Im Rahmen des Projekts waren auch Unternehmen aus der Automobil- und Automobilzulieferindustrie beratend tätig.

Segmentiertes, automotives LED-Fernlicht realisiert als mikrooptischer, irregulärer Wabenkondensor. © Fraunhofer IOF

Das Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF in Jena hat eine neue Generation von Fahrzeuglicht entwickelt, welche die vom Gesetzgeber und der Automobilbranche definierten Anforderungen an Lichtleistung und Funktionalität übertreffen soll. Außerdem soll die Lösung effizienter, kompakter und in der Positionierung im Fahrzeug flexibler als aktuelle Systeme sein.

200.000 Mikrooptiken pro Scheinwerfer

Auf der diesjährigen Fachmesse LASER World of PHOTONICS präsentieren die Wissenschaftler des Fraunhofer IOF den zweiten funktionsfähigen Prototypen eines segmentierten Fernlichts mit vermindertem Streulicht. Er basiert auf dem seit Jahren kontinuierlich weiterentwickelten Multiapertur-Projektor. 200.000 Mikrooptiken bündeln das Licht optimal in Fahrtrichtung. Diese lassen sich ohne Zeitverzögerung bei Bedarf einzeln oder in Gruppen abschalten. In Verbindung mit Fahrzeugsensorik kann so das Blenden entgegenkommender Verkehrsteilnehmer verhindert werden. Nach Angaben der Forscher wird dabei der erforderliche Bauraum im Vergleich zu herkömmlichen Systemen stark reduziert.

Weniger Blendung

Nicht nur der Gegenverkehr kann gezielt ausgeblendet werden; auch Fußgänger oder Fahrradfahrer ohne Licht können vor einer Beeinträchtigung durch Blendung geschützt werden. Dadurch wird die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer erhöht. Im Rahmen des Projekts konnte auf einen Beraterkreis von Unternehmen aus der Automobil- und Automobilzulieferindustrie zurückgegriffen werden. Diese konnten so ihren Input über erwünschte Parameter des Fern- und Abblendlichtes sowie der mechanischen Anforderungen einbringen. Zum Beraterkreis gehören namhafte Akteure wie AUDI, HELLA, Trilux und OSRAM.

Funktion folgt dem Design

Profitieren werden die Hersteller in den nächsten Jahren auch von einer deutlich höheren Designfreiheit in der Gestaltung der Autoscheinwerfer. Ob sie dann wie üblich an den Außenseiten der Fahrzeugfront oder als schmales Band in der Mitte installiert werden, bleibt dann einzig der Intention der Designer überlassen. Neben einer geringen Bautiefe erlaubt das System eine größere Freiheit bei den Abmaßen und in der Formgebung. Das neue System schöpft außerdem mehr Licht aus den LEDs, z.B. gehen beim Abblendlicht nur 35 Prozent der Lichtausbeute verloren – ein sehr guter Wert für LED-Scheinwerfer. Diese gestiegene Effizienz verbessert die Energiebilanz im Fahrzeug und erhöht die Akzeptanz für den Einsatz im Auto.

Der Scheinwerfer besitzt zwei Module mit je sieben einzeln ansteuerbaren LED-Clustern. Deren Licht wird von insgesamt vier Kollimationslinsen auf zwei Tandemlinsenarray gerichtet. Diese Mikrooptikelemente übernehmen die Verteilung des Lichts der einzelnen Leuchtdioden. Tausende Mikrolinsen führen das Licht präzise in jeweils ein Beleuchtungssegment. Dieses kann durch die einzelne Ansteuerung der insgesamt 24 LEDs in Bruchteilen einer Sekunde an- oder ausgeschaltet werden.

Produktionsprozess

Für eine präzisere Lichtmodellierung wurden viereckige Polymerlinsen in verschiedenen Abmessungen verwendet. Die kleinste Variante hat eine Seitenlänge von 0,045 mm x 0,180 mm. Dafür hat das Fraunhofer IOF ein eigenes neues Produktionsverfahren für rechteckige Linsen entwickelt, die Grauton-Lithografieanlage »High 5«. Sie erlaubt die einerseits Herstellung feinster Mikrostrukturen, andererseits auch die Erzeugung vergleichsweise großer Profiltiefen bis zu 100μm. Diese sind nötig, um die vorhandene Leuchtdichte der LEDs optimal zu nutzen.

Nun hat das Fraunhofer IOF auch den ersten Prototyp eines Abblendlichts realisieren können. Wenn alle Komponenten fertig entwickelt sind, werden 8.000 Mikrolinsen für eine optimale Sicht bei Nacht und schlechtem Wetter sorgen. Auf der Fachmesse LASER World of PHOTONICS stellen die Forscher ihre Ergebnisse in München vor – vom 24.-27. Juni 2019 Halle B3 auf Stand 335.

