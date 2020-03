Merken Gemerkt

13.03.2020

Lichtmodul ersetzt bis zu 12 Scheinwerfervarianten Beleuchtung

Mit dem Modul SSL 100 hat HELLA eine intelligente Lichtsteuerung für einen Automobilhersteller umgesetzt. Die Serienfertigung des Scheinwerfers wird Mitte des Jahres im mexikanischen HELLA-Werk in Irapuato und Ende des Jahres im HELLA Werk im chinesischen Jiaxing aufgenommen.

© Hella

Wie Scheinwerfer die Fahrbahn ausleuchten dürfen, ist regional unterschiedlich geregelt. So darf beispielsweise das Abblendlicht eines Fahrzeugs in den USA beide Fahrspuren weiter in die Ferne ausleuchten, während der Fokus in der Europäischen Union stärker auf der Ausleuchtung der eigenen Fahrspur und der Minimierung der Blendung für andere Verkehrsteilnehmer liegt. Um die jeweils vorgegebene Lichtverteilung sicherzustellen, sind für Fahrzeugscheinwerfer somit je nach Einsatzgebiet unterschiedliche Optiksysteme zu entwickeln und zu fertigen. Unter Berücksichtigung von Rechts- und Linksverkehr können für ein weltweites Fahrzeugmodell somit bis zu 12 technisch unterschiedliche Scheinwerfertypen erforderlich sein.

Mit dem Welt-Scheinwerfer, den HELLA im Sommer 2020 für einen Premiumhersteller auf den Markt bringt, wird diese Variantenvielfalt überflüssig. In diesem Fall wird das Licht über ein baugleiches Lichtmodul SSL 100 ausschließlich softwaregesteuert angepasst. Die digitale Steuerung kann jeden Pixel einzeln aktivieren und die gesamte Lichtverteilung den jeweiligen regionalen Bestimmungen entsprechend abbilden. So leuchtet der baugleiche Scheinwerfer beispielsweise einen Verkehrskreisel im Rechts- oder Linksverkehr jeweils optimal aus und verhindert, dass der Gegenverkehr geblendet wird.

HELLA arbeitet an der Digitalisierung des Lichts und wird perspektivisch die gesamte Bandbreite der LED-Scheinwerfer von 100 Lichtpixeln bis zu hochauflösenden SSL|HD-Technologien mit Zehntausenden Lichtpixeln digital abdecken.

