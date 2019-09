Merken Gemerkt

Merken

03.09.2019

Licht- und Elektronikprodukte von HELLA im e.GO Life eMobility

Verschiedene Licht- und Elektronikprodukte von HELLA wurden in den e.GO Life integriert, um die Bremsfunktion zu unterstützen und zum spezifischen Erscheinungsbild beizutragen. Das Fahrzeug e.GO Life ist seit Mitte des Jahres auf der Straße und ist das erste Elektroauto des Aachener Elektroautounternehmens e.GO Mobile.

© Hella

Gemeinsam mit e.GO Mobile entwickelte HELLA das Scheinwerferkonzept, das zur Differenzierung beitragen sollte. Das Fahrzeug hat ein freundliches Gesicht bekommen, was mit runden LED-Hauptscheinwerfern realisiert wurde, die auch in einer Halogenvariante verfügbar sind. Außerdem wurde das Standarddesign verändert, da die Scheinwerfer auf Wunsch des Firmengründers eine Hommage an den Porsche 911er sein sollte. Gegen Aufpreis ist Bi-LED-Lichttechnik verfügbar, bei der ein Projektionsmodul mit einer LED-Lichtquelle das Abblend- und Fernlicht realisiert. Neben der Scheinwerfertechnologie liefert HELLA für den e.GO Life weitere Lichtprodukte wie Nebelscheinwerfer, Rückstrahler aus der modularen Leuchten-Baureihe Shapeline, die dritte hochgesetzte Bremsleuchte, die Nebelschluss- und Rückfahrleuchte sowie eine Leseleuchte für den Innenraum.

Auch aus dem Elektronikbereich haben verschiedene HELLA Produkte in das Fahrzeug Einzug gehalten, darunter Regenlichtsensoren und die Signalhupe. Als Highlight hat HELLA die neue Generation der elektrischen Vakuumpumpe (UP5) für die Bremsfunktion integriert. Die elektrische Pumpe kommt zum Einsatz, um den nötigen Unterdruck für das pneumatische Bremskraftverstärkungssystem zu erzeugen. Die Steuerung der elektrischen Vakuumpumpe erfolgt über einen integrierten Drucksensor, der bei Erreichen festgelegter Schaltschwellen die Pumpe ein- bzw. ausschaltet.

HELLA und e.GO setzen die Zusammenarbeit weiter fort. Mitte 2020 soll die Serienproduktion des Elektrobusses „e.GO Mover“ starten. Geplant sind zwei Varianten, eine mit Fahrerassistenzsystemen und als höchste Ausbaustufe ein vollautonom fahrender Minibus. Auch hierfür wird HELLA Licht- und Elektronikprodukte liefern.

weitere Informationen