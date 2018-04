Merken Gemerkt

27.04.2018

LG übernimmt österreichische ZKW Group Firmenkauf

Im April 2018 wurden alle Anteile an der ZKW Gruppe durch den bisherigen Alleineigentümer Ulrich Mommert an LG Corporation und LG Electronics verkauft. Der Spezialist für Licht- und Elektroniksysteme ZKW will damit die langfristige erfolgreiche Entwicklung von ZKW sichern.

Gemeinsam mit ZKW will die LG Gruppe bis 2025 einer der Top 10 Automotive Zulieferer weltweit werden. Das Produktangebot von ZKW ergänzt LGs bereits bestehendes Produkt– und Technologie-Portfolio. ZKW wird zum weltweiten Kompetenzzentrum für Automotives Licht innerhalb des LG Konzerns. Dort wird das Knowhow von LG im Elektronikbereich mit dem Knowhow von ZKW für automotives Licht zusammengeführt. ZKW bietet auch in Zukunft Produkte aus dem Bereich ADAS (Advanced Driver Assistance Systems – Fahrerassistenzsysteme FAS) an.

Die Unternehmenszentrale der ZKW Group wird langfristig in Österreich bleiben. Auch nach der Transaktion bleibt die ZKW Group nach eigenen Angaben in ihren Entscheidungen und ihrem Handeln innerhalb der LG Gruppe autark. Das bestehende Management Team der ZKW Group wird weiterhin für die mehr als 9.000 Mitarbeiter weltweit verantwortlich sein. LG hat die Produktionsstandorte in Österreich für mindestens 5 Jahre garantiert. So erwartet ZKW durch die zusätzlichen Wachstumspotenziale die Schaffung von weiteren Arbeitsplätzen an allen Standorten.

