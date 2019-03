Merken Gemerkt

22.03.2019

LDRA unterstützt MISRA/AUTOSAR C++-Richtlinien Software-Entwicklung

LDRA, tätig in den Bereichen Normkonformität, automatisierte Software-Verifikation, Softwarecode-Analyse und Testwerkzeuge, begrüßt die Einführung von MISRA C:2012 (3. Edition, 1. Revision) sowie die Ankündigung, dass die zwei Konsortien im Bereich der Codierrichtlinien MISRA und AUTOSAR ihre Richtlinien für Best Practices in C++ zu einer Publikation verschmelzen werden.

© LDRA

LDRA ist mit fünf Mitgliedern in den MISRA C- und C++-Komitees vertreten und wird Konformität zu den neuen Sprach-Subsets gewährleisten. Darüber hinaus wird die LDRA Tool Suite sowohl MISRA C:2012 (3. Edition, 1. Revision) als auch die neuen integrierten MISRA/AUTOSAR C++-Richtlinien unmittelbar nach deren Herausgabe unterstützen.

MISRA C:2012 ist die dritte Edition der MISRA C Richtlinien. Diese erste Revision von MISRA C:2012 stellt eine Konsolidierung des ursprünglichen MISRA C:2012-Dokuments mit den Security-Richtlinien aus Amendment 1 der MISRA C:2012 und den Korrekturen aus MISRA C: 2012 Technical Corrigendum 1 dar.

Der neue, integrierte MISRA/AUTOSAR C++ Regelsatz wird in den kommenden Monaten für die Anwendung auf Sprachversionen bis einschließlich ISO/IEC 14882 C++17 ausgearbeitet und dann fortlaufend weiterentwickelt werden, um sich am dreijährigen Release-Zyklus neuer Versionen der Sprache zu orientieren. Er wird in einheitlichen MISRA-Konventionen und Terminologien in den empfohlenen Sprach-Subsets für AUTOSAR Adaptive und Classic resultieren.

LDRA bietet mithilfe öffentlich einsehbarer Compliance Matrices vollständige Transparenz, was seine Unterstützung für Sprach-Subsets oder „Codierstandards“ betrifft. Das Unternehmen bietet Unterstützung der aktuellen Versionen der Dokumente für MISRA C, MISRA C++ und AUTOSAR C++. LDRA wird dieses Maß an Transparenz auch für die beiden neuen Richtliniensätze beibehalten.

