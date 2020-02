Merken Gemerkt

Merken

28.02.2020

LDRA unterstützt Automotive-Cybersecurity-Standard ISO/SAE 21434 Standard

LDRA unterstützt den Automotive-Cybersecurity-Standard ISO/SAE 21434 mit der LDRA Tool Suite for Automotive im Zuge der formellen Herausgabe des Standards. Der Standard ISO/SAE 21434 hat das DIS-Stadium (Draft International Standard) erreicht.

© LDRA

Die derzeit in der Entwicklung befindliche Norm ISO/SAE 21434 („Road vehicles – Cybersecurity engineering“) soll die Norm SAE J3061 („Cybersecurity Guidebook for Cyber-Physical Vehicle Systems”) ersetzen. Letztere wurde im Jahr 2016 als empfohlenes Praxisdokument veröffentlicht, das den Rahmen für einen Entwicklungsprozess zur Integration mit anderen Entwicklungsprozessen für das umfassende, systematische Design von Cybersecurity in Fahrzeugsystemen aufstellte. Heute bietet die Norm ISO/SAE 21434 laut LDRA die Aussicht auf ein substanzielles Dokument, das weiter ins Detail geht als die eher allgemein gehaltenen Prinzipien von SAE J3061 und deshalb weithin erwartet wird.

In der Automobilindustrie hat man sich nach LDRA-Angaben inzwischen an den verordnenden Charakter etablierter Functional-Safety-Dokumente wie der 2011 veröffentlichten Norm ISO 26262 (Funktionale Sicherheit – Straßenfahrzeuge) gewöhnt. Eine ähnliche Norm für den Automotive-Cybersecurity-Bereich ließ dagegen bislang auf sich warten.

LDRA rät einerseits dazu, die Entwicklung neuer Produkte nur mit äußerster Vorsicht auf ein DIS-Dokument zu gründen, ist aber andererseits zuversichtlich, dass die von der Organisation gebotenen Leitlinien den derzeitigen Best Practices entsprechen. Dementsprechend geht LDRA davon aus, dass sich die überwiegende Mehrheit der enthaltenen Ratschläge in der Norm ISO/SAE 21434 wiederfinden wird, sobald diese finalisiert ist.

weitere Informationen