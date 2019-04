Merken Gemerkt

Merken

25.04.2019

Kyocera Display Europe mit neuem Namen Umfirmierung

Kyocera erweitert seine Display Division und bietet seine Systeme und Lösungen ab 1. April 2019 unter neuem Namen an. Dazu wurde das Display Department in Kyocera Automotive and Industrial Solutions GmbH umbenannt.

© Kyocera

Unter dem neuen Namen werden neben dem bekannten Produktportfolio wie Touch-Sensoren und Haptivity auch Innovationen aus der gesamten Kyocera Ceramic Gruppe miteinbezogen, damit neue Lösungen für Automotive-Anwendungen und den industriellen Einsatz entstehen. Manfred Sauer, ehemals Präsident von Kyocera Display, wird auch das neue Unternehmen leiten.

„Ein Display ist in der heutigen Zeit mehr als ein Monitor, der Daten in hochauflösender Form anzeigt. Vielmehr dient es als interaktive Schnittstelle, die unterschiedlichsten Anforderungen gerecht werden muss“, erklärt Manfred Sauer, ehemals Präsident von Kyocera Display, der auch das neue Unternehmen leiten wird, „Wir haben die Veränderungen in diesem Bereich mit unseren Produkten und Innovationen aktiv mitgestaltet und bieten heute umfassende Lösungen für Anwendungen in der Automotivebranche und Industrie. Das spiegelt sich nun auch in unserem Namen wider.“

zu Kyocera