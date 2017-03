Merken Gemerkt

Merken

14.03.2017

Kugelreifen für autonome Fahrzeuge

Goodyear hat seinen jüngsten Konzeptreifen namens "Eagle 360 Urban" vorgestellt. Der Reifen kann fühlen, Entscheidungen treffen, sich an die Fahrsituation anpassen und interagieren.

© Goodyear

Zusammen mit einer bionischen Außenhaut und einer veränderungsfähigen Lauffläche kann der Eagle 360 Urban die Informationen, die er sammelt, direkt in die Fahrpraxis umsetzen. Er kann sich auf neue Situationen und im Sinne von "Mobilität als Service" auf die situativen Bedürfnisse von Flotten und ihren Nutzern einstellen. Der vernetzte Kugelreifen kann in alle Richtungen manövrieren, was auch dazu beiträgt, den immer knapper werdenden Raum in den Städten von morgen bestmöglich zu nutzen. Der Eagle 360 Urban hat eine bionische Außenhaut, die von einem Sensornetzwerk durchzogen ist und kann so Informationen sowohl zu seinem eigenen Zustand als auch zur Umgebung, etwa der Fahrbahnoberfläche, in Echtzeit verfügbar machen. Dabei empfängt er Daten von anderen Fahrzeugen, der Infrastruktur und Systemen zum Verkehrsmanagement. Er verknüpft die Informationen miteinander und verarbeitet sie mithilfe seines neuralen Netzes, das über selbst lernende Algorithmen verfügt, sofort weiter. So kann er die richtige Entscheidung treffen. Aufgrund seiner künstlichen Intelligenz lernt er aus früheren Erfahrungen und kann sein Verhalten fortlaufend optimieren.