13.05.2019

Kübler Gruppe erhält dritten Geschäftsführer Personalie

Seit Januar 2019 haben die Kübler Gesellschafter und Geschäftsführer Gebhard und Lothar Kübler die Geschäftsführung des Familienunternehmens Kübler mit Martin Huth erweitert. Huth übernimmt die Verantwortung für Vertrieb und Marketing.

Von links nach rechts; Lothar Kübler, Gebhard Kübler, Martin Huth © Kübler Gruppe

Mit diesem Schritt wollen die Familienunternehmer, die sich diese Aufgabe bisher teilten, die vertriebliche Präsenz in Marktsegmenten und internationalen Vertriebsregionen stärken. Huth (53) ist schon seit 2012 für das Unternehmen tätig. Bis Ende 2018 agierte er als Direktor APAC in Asien und ver-antwortete dort den asiatisch-pazifischen Markt mit den Töchterunternehmen in China und Indien.

Mit der Übergabe des Vertriebs an Huth gewinnen die beiden geschäftsführenden Gesellschafter, die Brüder Gebhard und Lothar Kübler, mehr Zeit für strategischen Geschäftsbeziehungen und Zukunftsprojekte.

Kübler erwirtschaftete mit seinen Produktbereichen Positions- und Bewegungssensorik, Schleifringe und Übertragungstechnik sowie Zähl- und Prozesstechnik im Geschäftsjahr 2018 einen Gruppenumsatz von ca. 70 Mio Euro mit 10 Töchterunternehmen. Das entspricht einem Umsatzplus von gut 9%. Der Auslandsanteil beträgt ca. 70%.

