22.09.2017

Kreisel Electric eröffnet neues F&E-Zentrum als Headquarter

Kreisel Electric hat ein neues High-Tech Forschungs- und Entwicklungszentrum in Rainbach, Oberösterreich eröffnet, das als Firmenhauptsitz fungieren wird. Der fast 7.000 Quadratmeter umfassende Standort enthält eine Prototypenwerkstatt und eine automatisierte Fertigungslinie für Kreisel Electric Batteriespeicher.

Die Batteriespeicher werden zur Ausstattung von PKW-, LKW-, Bus-, Boot- oder Flugzeug-Kleinserien sowie Speicherlösungen genutzt. Mit dem neuen Standort, an dem 2018 über 200 Mitarbeiter beschäftigt sein werden, will Kreisel Electric u.a. sein Geschäft im Bereich der E-Mobilität international ausweiten.

Unterstützt wird Kreisel Electric zukünftig von dem in Los Angeles ansässigen Unternehmer und Rechtsanwalt Patrick Knapp-Schwarzenegger, Neffe des ehemaligen kalifornischen Gouverneurs Arnold Schwarzenegger, der eine Gruppe strategischer Partner anführt, welche sich durch die US-Gesellschaft Clean Machine Inc. an Kreisel Electric beteiligt. Knapp-Schwarzenegger und seine Partner verfügen über ein weltweites Netzwerk in Politik und Wirtschaft, speziell in den USA.

Die Eröffnung des neuen Gebäudes in der Form des Kreisel Electric Logos ermöglicht es dem Unternehmen, Lizenzen zu vergeben sowie Kleinserien selbst zu fertigen.

von links: Markus Kreisel, Christian Schlögl (beide Geschäftsführung), Patrick Knapp-Schwarzenegger (strategischer Partner) und André Felker (CMO) von Kreisel Electric. © Kreisel Electric GmbH/Fotografin: Marina Probst-Eiffe

