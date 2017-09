Merken Gemerkt

06.09.2017

Kraftfahrt-Bundesamt: Fahrzeugzulassungen vom August 2017

Das Kraftfahrt-Bundesamt hat für August 2017 die erfolgten Fahrzeugzulassungen ermittelt. Mit 253.679 neu zugelassenen Personenkraftwagen (Pkw) wurden in dem Monat 3,5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum erreicht. Dabei lagen Plug-in-Hybride ganz vorn in der Gunst der Nutzer.

Der Anteil der privaten Zulassungen (39,0 %) stieg gegenüber dem Vergleichsmonat um +6,0 Prozent, die der gewerblichen (61,0 %) um +2,0 Prozent. Pkw mit alternativen An-triebsarten zeigten im August 2017 zwei- bis dreistellige Zuwachsraten. Elektrisch be-triebene Pkw (2.177) wiesen ein Plus von +143,2 Prozent auf. Fahrzeuge mit Hybridantrieb (6.927) legten um +76,4 Prozent zu, darunter Plug-in-Hybride (2.617) gar um +213,0 Prozent. Benziner bildeten mit einem Anteil von 58,4 Prozent (+15,0 %) die häufigste Kraftstoffart, gefolgt von Dieselaggregaten, die mit einem Anteil von 37,7 Prozent um -13,8 Prozent zurückgingen.

Mit 253.679 neu zugelassenen Personenkraftwagen (Pkw) erreichte der Monat 3,5 Prozent mehr als der Vorjahreswert. Grafik: KBA

Ein Anteil von 0,2 Prozent entfiel auf Flüssiggasfahrzeuge (423/+90,5 %). Erdgasfahrzeuge (377/+75,3 %) wiesen einen Anteil von 0,1 Prozent auf. Wie im Vorjahresmonat lag der durchschnittliche CO2- Ausstoß bei 128,2 g/km.

Anteile der Marken

Mit 17,2 Prozent (-10,9 %) hielt VW trotz Zulassungsrückgängen erneut den größten Anteil der Neuzulassungen, gefolgt von Mercedes mit 10,5 Prozent (+7,5 %). Skoda zeigte sich mit 5,8 Prozent (+12,8 %) als anteilsstärkster Importeur, gefolgt von Renault (+16,9 %) und Seat (+13,1 %) jeweils mit einem Anteil von 3,5 Prozent.

Die Entwicklung der Fahrzeugklassen

Die Kompaktklasse war mit 23,9 Prozent, trotz eines leichten Rückgangs zum Ver-gleichsmonat (-2,5 %), anteils-stärkstes Segment. Die SUVs folgten mit einem Anteil von 16,6 Prozent (+30,0 %), die Kleinwagen mit 13,3 Prozent (+2,8 %) und die Mittelklasse mit 11,9 Prozent (-3,8 %). Da-gegen war bei dem Segment Vans mit einem Anteil von 6,7 Prozent ein zweistelliger Zulassungsrückgang (-10,5 %) gegenüber dem Vorjahresmonat zu verzeichnen.

Am Nutzfahrzeugmarkt verzeichneten die Sonstigen Kraftfahrzeuge ein Plus von +9,7 Pro-zent, gefolgt von den Zug-maschinen insgesamt mit einem Plus von +1,0 Prozent (da-runter Sattelzugmaschinen +4,3 %). Rückläufe zeigten sich hingegen bei den Lastkraftwagen (-3,3 %) und Kraftomnibussen (-2,8 %). 13.059 fabrikneue Krafträder und damit -11,4 Prozent weniger als im Vergleichsmonat kamen im August 2017 zur Zulassung. Insgesamt wurden im August 2017 300.181 Kraftfahrzeuge (Kfz) (+2,1 %) und 25.810 Kfz-Anhänger (+3,3 %) erstmals in den Verkehr gebracht.

Gebrauchtfahrzeuge

Der Gebrauchtfahrzeugmarkt nahm mit 728.624 Kfz insgesamt um -0,6 Prozent ab. Bei den Pkw wurden -0,7 Prozent und bei den Krafträdern -3,0 Prozent weniger Halterwechsel verzeichnet. Bei den Besitzumschreibungen der Kfz-Anhänger (+6,5 %) zeigte sich ein positives Vorzeichen.

