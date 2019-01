Merken Gemerkt

29.01.2019

Kostenloses Rutronik-Kundenseminar zum Navigationssystem Galileo Seminar

Rutronik Elektronische Bauelemente bietet gemeinsam mit ihren Partnern AVX-Ethertronics, einem Hersteller für GNSS-Antennen, und Telit, Anbieter von GNSS-Modulen, am 20. März und 21. März 2019 ein kostenloses Kundenseminar zum europäischen Navigationssystem Galileo inklusive Führung durch das Europäische Raumflugkontrollzentrum (ESOC) in Darmstadt an.

Das amerikanische Navigationssatellitensystem GPS (Global Positioning System) nutzen Anwender auf der ganzen Welt seit Mitte der 1990er Jahre zur Standortbestimmung oder präzisen Zeitermittlung. 2008 erneuerte Russland sein eigenes System GLONASS, China zog 2004 mit Beidou für den asiatischen Raum nach. Die Europäische Union und die Europäische Weltraumorganisation ESA beschlossen 2003 den Aufbau des zivilen, unabhängigen Positionierungssystems Galileo. Derzeit sind bereits 26 der vorgesehenen 30 Satelliten im Orbit und voll nutzbar. 2020 soll das System fertiggestellt sein.

Bereits jetzt können Nutzer mit guten Empfängern und Empfangsantennen das System nutzen – und zwar kostenlos. Gemeinsam mit seinen Partnern, dem GNSS-Antennenhersteller AVX-Ethertronics und Telit, Anbieter von GNSS-Modulen, bietet Rutronik am 20. und 21. März ein Kundenseminar rund um das europäische Navigationssystem Galileo an. Das Programm beinhaltet ein Come Together mit gemeinsamem Dinner im Maritim Hotel Darmstadt sowie am Folgetag eine Führung durch das Europäische Raumflugkontrollzentrum (ESOC) und anschließend eine Frage-und-Antwort-Runde mit einem Experten aus der ESA/ESOC-Navigationsabteilung.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen informiert Telit über sein Portfolio an Standalone-GNSS-Modulen und deren Möglichkeiten in Kombination mit Mobilfunktechnologien. Danach präsentiert AVX-Ethertronics seine Produktpalette im Bereich GNSS-Antennen, zeigt Unterschiede der Antennenbauweisen und gibt Design-Tipps. Zum Abschluss bietet Rutronik ergänzende Informationen, bevor der zweite Veranstaltungstag mit der Gelegenheit für individuelle Fachgespräche ausklingt.

