Merken Gemerkt

Merken

14.10.2019

Kostenlose Seminare zu Embedded Security im November 2019 Seminare

Zwei kostenlose Lunch-and-Learn-Events zum Thema Embedded Security veranstaltet Rambus in Deutschland. Sie finden am 5. November 2019 in München und am 7. November 2019 in Stuttgart statt. Der Fokus liegt auf Automotive- und Netzwerk-Anwendungen.

© Rambus

Die Bedrohung der Sicherheit von Elektroniksystemen wächst. Schlagzeilenträchtige Exploits wie Spectre, Meltdown und Foreshadow gegen Hardware-Plattformen werden weitere Angriffe auf diverse Schwachstellen nach sich ziehen, die Systeme und Daten gefährden. Die Angreifer gehen dabei immer raffinierter vor und zeigen eine wachsende Motivation zur Schädigung von Systemen und kritischen Technologien aus Gewinnsucht oder Cyber-Terrorismus.

In den Lunch-and-Learn-Sessions behandelt Rambus die Schlüsselthemen der End-to-End Sicherung von eingebetteten Systemen mit dem Fokus auf Automotive-, IoT- und Netzwerk-Systeme in diesem dynamischen Bedrohungs-Szenario.

Event-Themen

Diskussion über die aktuelle Bedrohungslage und die Modellierung der Plattform-Sicherheit für gegenwärtige und zukünftige Bedrohungen

Untersuchung einer Reihe von Sicherheits-Architekturen zur Implementierung der ASIC- und FPGA-Plattform-Sicherheit in Hardware und Software

Live-Demonstrationen zur Implementierung von Secure Boot, Secure Over-the-Air Update, Key/Certificate Management und Side-Channel Attacken auf kryptographische Systeme basierend auf einer Leistungsanalyse

Anleitung zur Auswahl der angemessenen Sicherheits-IP, die Umsetzung von Vorschriften und Zertifizierungen und deren Integration in ein Produkt

Diskussion über den Schutz der Hableiter- und OEM- Versorgungsketten gegen Klonierungs-Versuche, Überangebote durch graue Märkte und die Sicherung der Herkunft von Komponenten und Systemen von ihrer Einführung bis zur Abkündigung

Termine

München: Dienstag, 5. November 2019, NH Hotel München Airport, Lohstraße 21, 85445 Schwaig/Oberding

Stuttgart: Donnerstag, 7. November 2019, WÖLLHAF Konferenz- und Bankett Center Stuttgart Airport, Flughafen Stuttgart

Die Veranstaltungen laufen jeweils von 9:30 bis 14:30 Uhr. Die Teilnahmezahl ist begrenzt. Eine Anmeldung für beide Veranstaltungen ist jetzt möglich.

Informationen und Anmeldung