15.02.2019

Kooperation zwischen Lynx und Kontron für sichere Vernetzung Connectivity

LynxSecure von Lynx Software Technologies wurde auf das Kontron EvoTRACT G103 In-Vehicle Rugged Cellular und WiFi Gateway portiert. Die robuste Rechnerplattform auf Basis von Intels Atom-Prozessor, liefert Connectivity für kommerzielle und Spezialfahrzeuge.

© Lynx/Kontron

Die Konnektivität des Kontron EvoTRAC-G103 erlaubt Anwendungen in den Bereichen fahrzeuginternes Management, Fernzugriff und Cloud-basierte Applikationen für den Kfz-Teilehandel, den Off-Highway-Markt und das Flottenmanagement. Das EvoTRAC-G103-Gateway bietet Zugang zu Informationen für die Fahrersicherheit, erlaubt geringeren Kraftstoffverbrauch und dient der effektiven Verwaltung von Wartungskosten.

Mittels Hardware-Virtualisierung erlaubt LynxSecure es Applikationsentwicklern, Systemfunktionen auf Plattformen wie EvoTRAC-G103 zu konsolidieren und modulare Systeme auf der Basis von Bare Metal-, Echtzeit- und Allzweckbetriebssystem-Workloads zu bauen. Anders als Allzweckbetriebssysteme und andere Hypervisoren weist LynxSecure eine nur minimale Angriffsoberfläche auf und bietet die notwendige hardwareunterstützte Separierung beispielsweise für eine CAN-Bus-Schnittstelle und dazugehörige Anwendungen, die safe und secure von der Mobilfunkschnittstelle separiert ist.

Lee Cresswell, Vice President of Global Sales bei Lynx kommentiert: "Lynx arbeitet mit ETAS und Robert Bosch zusammen, um LynxSecure als die sichere (safe and secure) Hypervisor-Grundlage für die ETAS-Softwarelösung ETAS RTA-VRTE nach AUTOSAR Adaptive Platform-Standard einzuführen. LynxSecure auf Kontron EvoTRAC-G103 bringt Entwicklern innovativer vernetzter Fahrzeuganwendungen diese in Tier-One-ECU-Designs bewährte, automotive-taugliche Technologie."

