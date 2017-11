Merken Gemerkt

23.11.2017

Kooperation von ZF und ZAPI Antriebssysteme

ZF Friedrichshafen hat mit dem italienischen Unternehmen ZAPI eine strategische Partnerschaft vereinbart. Ziel der Kooperation ist, im Bereich Nutzfahrzeug- und Industrietechnik passgenaue elektrische oder hybride Antriebssysteme für Lkw, Busse, Bau- und Landmaschinen, Schiffe sowie Spezialfahrzeuge anzubieten.

In die technische Allianz bringen ZF und ZAPI ihr spezifisches Know-how ein und forcieren den Austausch von Antriebstechnologien. Basierend auf dem Marktzugang beider Unternehmen sollen daraus neue Geschäftsmodelle für die internationalen Märkte entstehen.

ZF bringt dabei seine Expertise in der Systemauslegung generell und für mechanische Bauteile wie Getriebe, Achsen oder Lenkungen ein. Das vorhandene ZF-Produktportfolio für E-Antriebe in Volumensegmenten wird von ZAPI mit elektrischen Komponenten wie E-Motoren, Inverter, Wechselrichter für Wechselstrommotoren und Gleichspannungswandler für Anwendungen in kleinerer Stückzahl ergänzt.

