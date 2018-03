Merken Gemerkt

26.03.2018

Kooperation von ICONIQ, Microsoft und AKKA Technologies Autonomes Fahrzeug

AKKA, ICONIQ Motors und Microsoft habe eine Partnerschaft zur Entwicklung eines autonomen Autos der Stufe 5 bekanntgegeben. Ziel der Dreierpartnerschaft ist es, ICONIQs vollautonomes (Level 5) Fahrzeug, den ICONIQ L5, auf der Expo 2020 in Dubai einzuführen. Darauf soll die Massenproduktion des L5 Ende 2022 folgen.

V.l.n.r.: Die Herren Philippe Jarre, CEO der International Business Unit von AKKA, Wei Wei Chen von Iconiq Motors und François Richard von Microsoft auf dem Genfer Salon © AKKA Technologies

Der ICONIQ L5 wurde ausgewählt, um noch vor dem Debüt im Jahr 2020 in China und in Abu Dhabi‘s Masdar Smart City getestet zu werden und wichtige vorläufige Daten zu liefern sowie die Teilnahme an einem auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Stadtprojekte bereits in der Anfangsphase zu sichern.

Das ICONIQ Modell SEVEN ist derzeitig mit der Microsoft Azure Cloud Technology für vorausschauende Wartung, Fahrzeugdiagnose und -analyse sowie Sprachsteuerung ausgestattet. Für Microsoft ist dies eine Schlüsselpartnerschaft in einem der größten und am schnellsten wachsenden Automobilmärkte der Welt. In der nächsten Stufe der Partnerschaft werden Microsoft und AKKA mit ICONIQ daran arbeiten, bis 2020 die Cloud-basierte fahrerlose Technologie Realität werden zu lassen.

AKKA hat seine Expertise im Bereich Fahrerassistenzsysteme seit über 10 Jahren aufgebaut und verfügt derzeit über 300 Ingenieure, die an verwandten Technologien arbeiten und branchenübergreifende Smart-City-Expertise beisteuern. AKKA bringt Erfahrung in den Bereichen vernetzte Technologien, Software, eingebettete Elektronik, Fahrzeugintegration und elektromechanische Systeme in die Partnerschaft mit ICONIQ ein.

