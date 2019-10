Merken Gemerkt

15.10.2019

Kooperation von Hyundai Autron und TTTech Auto Automatisiertes Fahren

Hyundai Autron, ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen im Bereich elektronischer Fahrzeugsteuerungen und TTTech Auto, ein Anbieter von Sicherheitssoftwareplattformen für automatisiertes Fahren, haben eine Kooperationsvereinbarung zur Entwicklung einer gemeinsamen Sicherheitssoftwareplattform für die Serienproduktion im Bereich automatisiertes Fahren geschlossen.

Die Lösung wird das "Hyundai Motor Standard Software Platform" Produktportfolio und die Sicherheitssoftware MotionWise von TTTech Auto als integralen Bestandteil eines Steuergeräts für ein Fahrerassistenzsystem (Advanced Driver Assistance System, ADAS) und automatisiertes Fahren (Automated Driving, AD) beinhalten.

Hyundai Autron mit Sitz in Seoul, Korea, ist Teil der Hyundai Motor Group und ist spezialisiert auf elektronische Fahrzeugsteuerungen sowie die Entwicklung von Halbleitern für den Automotive-Bereich, Steuergeräten und Software für Fahrzeugelektronik und die elektrische Steuerung von Fahrzeugen. Gemeinsam mit der Hyundai Motors Company, Kia Motors Corporation, Hyundai Mobis, Mando Corporation und anderen Unternehmen arbeitet Hyundai Autron an der Entwicklung der "Hyundai Motor Standard Software Platform" auf Basis des internationalen AUTOSAR Standards. Die "Hyundai Motor Standard Software Platform" wird ein integraler Bestandteil der gemeinsamen Lösung sein, die in ADAS-/AD-Steuergeräte integriert wird.

Dae-Heung Moon, CEO von Hyundai Autron (links) und Georg Kopetz, CEO TTTech Auto (rechts) © Hyundai Autron

Das österreichische Unternehmen TTTech Auto ist u.a. spezialisiert auf sichere Software- und Hardwareplattformen für automatisiertes Fahren. Das Produkt MotionWise ist eine skalierbare Sicherheitssoftwareplattform, die innerhalb der Fahrzeugarchitektur als zentrale Sicherheitsinstanz für das automatisierte Fahren fungiert.

