03.03.2017

Kontaktlosen Ladesystem für Elektrofahrzeuge

WiTricity, und General Motors (GM) testen gemeinsam den Prototypen eines fortgeschrittenen, kontaktlosen Ladesystems für Elektrofahrzeuge.

WiTricitys Park- und Lade-System Drive 11 ist für maximale Effizienz ausgelegt und mit sämtlichen Fahrzeugplattformen kompatibel. Der Test des Prototyps konzentriert sich auf kontaktlose Ladesysteme mit Übertragungsraten von 7,7 kW und 11 kW, die sowohl batteriebetriebene Elektrofahrzeuge als auch Elektrofahrzeuge mit erweiterter Reichweite aufladen können und den Standards des J2954TM Komitees von SAE International entsprechen.

GM möchte seinen Kunden eine Auswahl an Elektrifizierungslösungen mit komfortablen Lademöglichkeiten anbieten. Die aus der Zusammenarbeit entstandenen Prototypen von WiTricity erlauben es dem Unternehmen, die Leistungsfähigkeit des Systems zu testen und die Integration der Technologie in ein Fahrzeug zu untersuchen. Das kontaktlose Ladesystem erlaubt es dem Fahrer, einfach in die Garage zu fahren und das Auto automatisch durch eine Stromquelle unterhalb des Fahrzeugs zu laden. Das Systemkonzept ist geeignet für alle Plug-in-Elektrofahrzeug-Plattformen und kann sowohl als Bodenplatte auf dem Garagenboden eines Verbrauchers eingesetzt, als auch unter dem Straßenbelag installiert werden, um kontaktloses Laden auf öffentlichen und gewerblichen Parkplätzen zu ermöglichen.

www.witricity.com