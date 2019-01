Merken Gemerkt

Merken

24.01.2019

Konferenzen zum Thema Batterien und Elektrofahrzeuge vom 7. bis 9. Mai 2019 in Stuttgart Veranstaltung

Für die europäischen Branchenveranstaltungen The Battery Show Conference Europe und Electric & Hybrid Vehicle Technology Conference, die vom 7. bis 9. Mai 2019 in Stuttgart stattfinden, wurden jetzt weitere Informationen zum Programm bekanntgegeben.

Die von Experten geleiteten Konferenzen behandeln aktuelle Herausforderungen der Batterie- und Elektrofahrzeugbranche.

© Smarter Shows

Zu den Fachreferenten der The Battery Show Europe Conference zählen Vertreter von Audi, Leclanché, NASA Johnson Space Center, Mercedes-Benz, Airbus und Williams Advanced Engineering. Auf der Electric and Hybrid Vehicle Technology Conference gehören Vertreter von Hyundai Motor Europe, der Mobilitäts- und Transportabteilung der Europäischen Kommission, der BAIC Motor Company und der TU Delft zu den bestätigten Referenten.

Die Konferenzen werden auf den wichtigsten Themen von 2018 aufbauen. Themen sind die kurzfristigen Gewinne, die bei der Batterieleistung und -lebensdauer dank der Konstruktion und Montage, Batteriemanagementsystemen und dem Aufladen von Akkupacks erzielt werden können sowie die Herausforderungen in der Lieferkette für Elektro- und Hybridfahrzeuge. Die Electric & Hybrid Vehicle Technology Conference hält ihre Teilnehmer über die Fortschritte in dieser Branche auf dem Laufenden, indem sie aktuelle Entwicklungen von Fahrzeugen dieser Art vergleicht und die neuesten Technologien und Lösungen zur Optimierung von HEV-Fahrzeugen sowie die Auswirkungen auf Teile der Lieferkette bespricht.

Zu den auf der Konferenz angesprochenen Themen zählen Marktentwicklungen und Wachstumschancen, die Umsetzung einer europaweiten Batteriewertschöpfungskette, Anwendungstrends, der Kompromiss bezüglich Schnellladung, die Verlängerung der Batterielebensdauer durch innovative Batteriemanagementsysteme, die Zukunftsfähigkeit von 12V-Batterien, Bleibatterien, Lithium und alternative Technologien, die Zukunft von Elektrofahrzeugen in der vernetzten und autonomen MaaS-Welt (Mobility as a Service), die neuen Maßstäbe für die Entwicklung von Lithium-Ionen-Zellen, die derzeitige und zukünftige Rolle Chinas im EV-Markt, Antriebseffizienz und Hybridantriebe für Nutzfahrzeuge.

Weitere Highlights

Außerdem zurückkehren werden 2019 die interaktive Plattform Slido sowie ein ganzer Tag mit Konferenz-Workshops am Montag, 6. Mai, vor Beginn der Hauptveranstaltung. Die Workshop-Themen im Zusammenhang mit Elektrofahrzeugen schließen die Entwicklung und Auswirkungen von Schnellladung und XFC-Infrastruktur und V2G-Technologie ein, während die Themen in Bezug auf Batterieentwicklungen das Vermeiden von thermischer Instabilität in Akkupacks und die Reduzierung der Kosten und Verbesserung der Markteinführungszeit durch virtuelles Batteriedesign und virtuelle Batteriesimulation einschließen.

Die Konferenzen finden parallel zur kostenlosen Fachmesse für die europäische Batterie- und Elektrofahrzeugbranche statt, auf der über 400 Exponate von z. B. A123 Systems, Akasol, Valeo, Continental, Siemens und Bosch Rexroth gezeigt werden.

zur The Battery Show Conference Europe

zur Electric & Hybrid Vehicle Technology Conference