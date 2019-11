Merken Gemerkt

13.11.2019

Konferenz escar Europe im November 2019 in Stuttgart Tagung

Am 19. und 20 November 2019 findet in Stuttgart die 17. escar Europe – Embedded Security in Cars statt. Im Mittelpunkt steht das Thema Automotive-Cyber Security, zu dem auf der Konferenz Innovationen, Strategien und Forschungsergebnisse vorstellt werden.

© escar Konferenz

Die Konferenz wird von der isits AG International School of IT Security organisiert und dient dem Informationsaustausch und Netzwerkausbau zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, begleitet durch Expertenvorträge. Workshops und Tutorials vermitteln darüber hinaus praxisnahes Wissen.

Die Konferenz wird durch eine Begleitausstellung ergänzt, auf der Firmen wie BlackBerry QNX, Cybellum, Escrypt, Frontiers, F-Secure, Infineon, Karamba Security, Kaspersky, Kugler MAAG, Microchip, Micron Technology, NNG, NXP Semiconductors, Panasonic, Sumitomo Electric Industries, Sysgo, Trend Micro, Utimaco, VDOO und Vector Informatik vertreten sind.

Die englischsprachige escar Konferenz fand erstmals 2003 statt.