19.04.2018

Konferenz EMCC2018 im Juni 2018 in München Veranstaltung

Vom 26. bis 27. Juni 2018 veranstalten Elektrobit, Infineon, iSYSTEM und Timing-Architects/Vector Informatik in München zum vierten Mal die “International Conference for Automotive Multi-Core Embedded System Development and Testing”.

Der Schwerpunkt der Veranstaltung liegt auf "Best Practice Automotive Multi-Core Embedded Development and Test“. Automotive-Hersteller und -Zulieferer berichten über Praxis und Erfahrungen mit den sogenannten Automotive-Megatrends. Teilnehmer erfahren Aktuelles aus den Bereichen Echtzeit, Safety und Security sowie AUTOSAR. Die Konferenz wird in englischer Sprache abgehalten.

Es finden die vier Sessions Software Integration, Timing Design und Verifikation, Adaptive AUTOSAR und Virtualisierung statt. Außerdem wird ein Ausblick in die Zukunft gegeben. Über 12 Redner von OEMs und Tier1s liefern den Inhalt der Sessions, die zwei Keynotes werden von Rahman Jamal, National Instruments, und Jon Taylor von ARM gehalten. Es findet eine Abendveranstaltung statt.

Die Teilnahmegebühr für beide Tage beträgt 890 € zzgl. MwSt.

