Merken Gemerkt

Merken

12.02.2019

Konferenz Charge Days am 21. und 22. März 2019 Tagung

Auf der Henrichshütte in Hattingen findet am 21. und 22. März 2019 die Charge Days 2019 statt. Dort treffen sich E-Mobility-Experten von Netzbetreibern, Automobilherstellern, Automobilzulieferern und Ladeinfrastrukturbetreiber, um Maßnahmen für den Aufbau einer intelligenten Ladeinfrastruktur in Europa und USA zu diskutieren.

© Hochschule Bochum/CharIN e.V.

Der Aufbau einer möglichst weltweit einheitlichen Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge ist eine der Herausforderungen der Elektromobilität. Nach Festlegung der Standards für das Laden von Elektrofahrzeugen in den vergangenen Jahren, sind zurzeit schnelles Laden, Kabelloses Laden, Harmonisierung, Netzintegration, IT Sicherheit, Rechtliche Rahmenbedingungen und Eichrecht sowie Testbedingungen und Validierung aktuelle Themen, die Fachleute bewegen.

Veranstalter sind das Institut für Elektromobilität der Hochschule Bochum und der CharIN e.V. (Charging Interface Initiative e.V.). Tickets sind ab online bestellbar. Die Teilnahmegebühren betragen 1.150 Euro zzgl. Mwst. und für Mitglieder des CharIN 950 Euro zzgl. Mwst. Interessenten können sich noch bis zum 20. März 2019 anmelden. Tagungsort ist die Henrichshütte in Hattingen.

weitere Informationen