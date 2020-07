Merken Gemerkt

03.07.2020

Kommunikation ohne Maske Würth Elektronik richtet virtuellen Messestand ein

Würth Elektronik hat jetzt einen virtuellen Messestand eingerichtet. Statt eines Messebesuchs finden Besucher hier neben der attraktiven Onlinedarstellung von Produktneuheiten die Möglichkeit, im Chat ein direktes Gespräch zu führen.

Unter www.we-online.de/virtual präsentiert Würth Elektronik einen virtuellen Messestand. © Würth Elektronik

Das Team der Würth Elektronik bietet mit dem virtuellen Messestand eine kreative Antwort auf die aktuelle Situation. Interessierte Entwickler und Hersteller können über diese Plattform im engen, persönlichen Gespräch mit dem Hersteller bleiben. Produkte werden mit ihren technischen Daten visualisiert und können mit Spezialisten im Chat besprochen werden. Bauteilemuster und Entwicklerunterstützung lassen sich direkt aus dem virtuellen Messestand heraus anfordern. Auch im Zugriff: Hilfsmittel zur präzisen Produktauswahl wie die messdatenbasierende Applikation REDEXPERT sowie Bestellformulare, Kataloge und Fachbücher.

Fokusthema Single Pair Ethernet

Wurden sonst an Messeständen Vorträge gehalten, so findet man am virtuellen Messestand Webinare. Aktuelles Fokusthema ist hier Single Pair Ethernet. Würth Elektronik bietet Lösungen und normengerechte Referenzdesigns, die diese aus dem Automobilbereich stammende kupfersparende Verkabelung für industrielle Anwendungen nutzbar macht – beispielsweise für die Anbindung von Sensoren oder als Ersatz für andere Bus-Systeme. Selbstverständlich erreichen Besucher neben dem Fokusthema vom virtuellen Messestand aus auch Stellenanzeigen und Unternehmensinformationen von Würth Elektronik. Würth Elektronik wird zudem an den PCIM Europe digital days (7./8. Juli 2020) teilnehmen

