11.03.2020

Knorr-Bremse und Dongfeng erweitern Joint Venture um Lenksysteme Nutzfahrzeuge

Knorr-Bremse und Dongfeng bauen ihre Zusammenarbeit aus und erweitern ihr Joint Venture um Lenksysteme. Die Partner wollen Funktionen der Fahrerassistenz und des automatisierten Fahrens durch die Kombination von Lenk- und Bremssteuerung realisieren.

Das Joint Venture zwischen Knorr-Bremse und Dongfeng wurde 2015 mit dem Fokus auf die Produktion von Druckluftbremsen gegründet. Ausgehend von einer ursprünglichen Zusammenarbeit im Bereich Bremssysteme für Nutzfahrzeuge weiten die beiden Parteien ihre Kooperation nun auch auf Lenksysteme aus. Gleichzeitig erhöhen sie Investitionen und Synergien für Forschung und Entwicklung im Bereich des automatisierten Fahrens, um auf die verstärkte Automatisierung und Vernetzung des Transportgeschäfts zu reagieren.

BaoPing Xu, Member of the Board of Directors der Knorr-Bremse Asia Pacific kommentiert die Pläne: „Der Hauptkunde des Joint Ventures ist die Dongfeng Commercial Vehicles Company. Die Integration von Lenksystemen in das Joint Venture geht zurück auf die Würdigung von Knorr-Bremses Produktstrategie seitens der Kunden. Unsere Strategie zielt darauf ab, durch die Kombination von Lenk- und Bremssteuerung Funktionen der Fahrerassistenz und des Automatisierten Fahrens zu realisieren. Das Joint Venture wird seine erstklassigen Zulieferungen an die Dongfeng Commercial Vehicles Company und andere chinesische Nutzfahrzeughersteller, die mit der Spitzentechnologie von Knorr-Bremse kompatibel sind, fortsetzen.“

