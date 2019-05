Merken Gemerkt

02.05.2019

Knorr-Bremse sucht neuen Vorstandsvorsitzenden Personalie

Der bisherige Vorstandsvorsitzende der Knorr-Bremse AG, Klaus Deller, ist zum 30. April 2019 im gegenseitigen Einvernehmen ausgeschieden. Bis ein Nachfolger eingesetzt wird, übernehmen die Vorstandsmitglieder Ralph Heuwing, Dr. Peter Laier und Dr.Jürgen Wilder die Aufgaben des Vorstandsvorsitzenden gemeinschaftlich.

© Knorr-Bremse

Als Gründe für das Ausscheiden von Deller nennt das Unternehmen unterschiedliche Auffassungen von Führung und Zusammenarbeit. Knorr-Bremse bietet Bremssysteme und sicherheitskritische Subsysteme für Schienen- und Nutzfahrzeuge an. Rund 28.500 Mitarbeiter sind an über 100 Standorten in mehr als 30 Ländern für das Unternehmen tätig. Im Jahr 2018 erwirtschaftete Knorr-Bremse in seinen beiden Geschäftsdivisionen weltweit einen Umsatz von 6,6 Mrd. Euro.

