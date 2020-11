Merken Gemerkt

03.11.2020

Knorr-Bremse DETC baut eines neuen Werk Zusammenarbeit

Knorr-Bremse DETC Commercial Vehicle Braking Technology Co., Ltd. (Knorr-Bremse DETC) setzte kürzlich den ersten Spatenstich für seinen neuen 50.000 m² großen Standort im Dongfeng Industrial Park, der die drei bestehenden Einzelwerke des Unternehmens ersetzen soll. Ziel ist es, im Hinblick auf eine stärkere Kooperation mit Dongfeng Commercial Vehicle die Fertigungskapazitäten zu erweitern, die Effizienz zu steigern und die Produktionskosten zu senken.

Spatenstich für das neue Werk von Knorr-Bremse DETC

Die Fertigstellung und Inbetriebnahme des neuen Werks ist für August 2021 geplant. Die erste Bauphase sieht einen überdachten Bereich von 24.800 m² auf einer Gesamtfläche von 39.000 m² vor. Seit der Gründung des Joint Ventures im Jahr 2015 hat sich dessen Umsatz vervierfacht und wird sich ausgehend von der Gründung bis 2025 voraussichtlich sogar verfünffachen. Dongfeng Commercial Vehicle ist Hauptkunde des Joint Ventures. Das zentrale Produktportfolio umfasst die Bereiche Brake Control, ADAS/HAD, Powertrain sowie Luftversorgungs-, Wheel-End und Lenksysteme. Dem Spatenstich wohnten Mitglieder der Lokalregierung, Aktionäre, Kundenvertreter und einige der wichtigsten Zulieferer bei.

Das neue Werk von Knorr-Bremse DETC wird voraussichtlich im August 2021 den Betrieb aufnehmen. © Knorr-Bremse

„Wir sind stolz auf die großen Fortschritte, die Knorr-Bremse DETC in den vergangenen fünf Jahren erzielen konnte. Der Umzug in ein neues Werk eröffnet weitere Entwicklungsmöglichkeiten für das Joint Venture. Damit sind wir noch näher am Kunden und unterstützen zugleich den lokalen Arbeitsmarkt. Wir wollen unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden und unsere sozialen Projekte vor Ort fortführen“, erklärte Baoping Xu, Spokesman and Member of the Board of Directors of Knorr-Bremse Asia Pacific (Holding) Ltd.

Hochrangige Gespräche mit Dongfeng Commercial Vehicle

Nach dem Spatenstich für das neue Werk kamen Baoping Xu sowie Fei Xia, Executive Vice President bei Knorr-Bremse Commercial Vehicle Systems China, und Wang Qiang, President bei Dongfeng Commercial Vehicles, zu Gesprächen mit führenden Ingenieuren und Berufsgruppen von Dongfeng zusammen.

Die beiden Parteien vereinbarten weitere Schritte für ihre Zusammenarbeit in den Bereichen AMT, ADAS und HAD. „Knorr-Bremse ist für Dongfeng ein wichtiger strategischer Partner. Dongfeng und Knorr-Bremse verbindet nicht nur eine Lieferbeziehung, sondern auch eine enge Geschäftspartnerschaft. Wir hoffen, unsere strategische Zusammenarbeit auf ein neues Level heben zu können“, erklärte Wang Qiang.

Neben dem großen Ziel, die Effizienz und Sicherheit von Nutzfahrzeugen in China zu verbessern, bietet die intensivierte Zusammenarbeit mit Dongfeng eine überzeugende und positive Antwort auf die immer stärkere Automatisierung und Vernetzung des Transportwesens. Ziel von Knorr-Bremse ist es, auch in Zukunft mit den rasanten Fortschritten, die sich in China derzeit bei der Integration umfassender Systeme vollziehen, Schritt zu halten.

