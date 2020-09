Merken Gemerkt

10.09.2020

Kistler: Virtuelle Messe vEXPO zu Automotive Research and Test Kostenloses zweitägiges Event

Kistler veranstaltet am 7. und 8. Oktober 2020 die virtuelle Messe vEXPO im Bereich Automotive Research and Test. Neben der Präsentation der Automotive-Anwendungen von Kistler beinhaltet die vEXPO auch eine virtuelle Konferenz mit Experten aus Wissenschaft und Praxis.

Kistler präsentiert die Vielfalt seiner messtechnischen Lösungen im Bereich Automotive Research and Test, um Kunden, Partnern und Interessenten Möglichkeiten zur Information und Inspiration rund um die Fahrzeugentwicklung und -sicherheit zu bieten. Während des Besuchs können sie sich in einem virtuellen 3D-Modell des Messestandes bewegen und die verschiedenen Exponate entdecken. Ergänzt wird das Angebot mit einer virtuellen Konferenz mit Keynotes und Vorträgen verschiedener Branchenexperten zu wichtigen Trends und aktuellen Themen der Automobilindustrie. Zur Eröffnung hält CEO Rolf Sonderegger die Keynote-Ansprache. Besucher können sich aktiv an den Vorträgen beteiligen, Fragen stellen und mit den Referenten ins Gespräch kommen. Sie haben auch die Möglichkeit, an geführten virtuellen Messerundgängen teilzunehmen, die mehrmals am Tag stattfinden. Wer darüber hinaus noch eine individuelle Beratung wünscht, kann sich bereits im Voraus einen Termin sichern und einen Kistler Experten persönlich am 3D-Stand treffen.

Kistlers virtuelle Messe vEXPO im Bereich Automotive Research and Test fördert den Informationsaustausch zu zentralen Trends und Technologien. (© Kistler Gruppe)

Auf dem 3D-Messestand sind wichtige Technologien zu sehen, die die Entwicklung umweltfreundlicher Verbrennungsmotoren fördern, den Bau leichterer Fahrzeuge ermöglichen und einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Fahrzeugsicherheit und des Fahrkomforts leisten. Eine zentrale Rolle spielt dabei das NVH-Verhalten (Noise, Vibration, Harshness).

Daneben bietet Kistler auf der vEXPO individuelle Beratungen zu verschiedenen Zylinderdrucksensoren und optischen Verbrennungsanalysen an. Darüber hinaus analysiert die KiBox thermodynamische Prozesse im Motor und detektiert unerwünschtes Klopfverhalten. Ingenieure können dank dieser Messungen die Effizienz von Motoren hinsichtlich des Kraftstoffverbrauchs und CO 2 -Emissionen optimieren.

Sensorsysteme von Kistler verbessern die Zuverlässigkeit und Reproduzierbarkeit von Fahrzeugtests. (© Kistler Gruppe)

Ein weiterer Schwerpunkt der Messepräsentation liegt auf der Betriebsfestigkeit und Fahrzeugsicherheit. Ob Reifentests oder Messsysteme für Crashtests und die entsprechenden Dummies: Kistler bietet eine breite Palette an Möglichkeiten, um die Datenerhebung und -analyse zu optimieren. Mit ihrer Hilfe lässt sich unter anderem die Qualität von dynamischen Regel- und ADAS-Systemen von Anfang bis Ende messen, bewerten und verbessern. Bei der Sicherheit moderner Fahrzeuge spielt auch Sensortechnologie eine essenzielle Rolle: So verfügt der Crashtest Dummy THOR über Sensoren, die die verteilte Krafteinleitung beim Eintauchen in den Airbag optimal auflösen. Verschiedene Softwarelösungen wie das Messdatenmanagementsystem MaDaM und die Post-Processing-Software jBEAM erfassen, analysieren und visualisieren relevante Datenmengen.

Die Teilnahme an der vEXPO am 7. und 8. Oktober 2020, 10-16 Uhr steht allen Interessierten offen und ist kostenlos. Als Plattform wird Zoom genutzt, auf Wunsch führt Kistler auch einen Standrundgang per Webex durch.

Mehr Informationen und Anmeldemöglichkeit